Львівській патрульні на вихідних впіймали 32 водіїв у стані сп'яніння

Львівські патрульні цими вихідними, 25-25 квітня, зупинили 32 водіїв у стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як зазначається, серед них – 21 водій перебував з ознаками алкогольного та 11 наркотичного сп’яніння.

На усіх порушників склали протоколи за ст.130 (керування транспортними засобами в стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульні застерігають, що левова частка ДТП трапляється саме за участю водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

«Ми вкотре наголошуємо, що керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху», – наголошують правоохоронці.