Китайське місто надасть Львову засоби для боротьби з COVID-19

Місто Чанду, що в Китаї, надасть Львову респіратори, захисні костюми та набори реагентів для ПЛР-діагностики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мер Ченду Ло Цян зазначив, що за попередніми домовленостями, місто готове надати Львову до 1000 респіраторів N95, 150 захисних костюмів та 200 наборів реагентів для ПЛР-діагностики.

«Ченду готовий безоплатно надати Львову партію виробів медичного призначення. Я впевнений, що під Вашим керівництвом життя міста й виробництво скоро відновиться. Ченду і Львів завжди взаємно допомагатимуть, підтримуватимуть одне одного і разом переносити негаразди», – йдеться у листі.

До слова, раніше Андрій Садовий озвучував, що скерує відповідні листи-прохання в усі міста, які є партнерами Львова. Нагадаємо, Ченду є одним із найбільших міст Китаю та містом-партнером Львова. У ньому мешкає близько 16,5 млн осіб.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 26 квітня у Львівській області виявили 348 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.