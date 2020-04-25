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У чемпіонки світу з пауерліфтингу згорів будинок у Яворові

Наталя Дуляба

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У 16-річної спортсменки Марії Полянської, яка торік стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу серед дівчат, згорів будинок у Яворові. Для того, аби допомогти її сім’ї, оголосили збір коштів. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

 

«Чемпіонці світу з Львівщини потрібна допомога. Біда трапилась в родині чемпіонки світу та Європи з пауерліфтингу серед дівчат Марії Полянської. У містечку Яворів 23 квітня зайнявся будинок, у якому живе сім’я спортсменки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили Львівському порталу у ДСНС Львівщини, займання виникло у цегляному житловому будинку площею 120 кв м. Для того, аби погасити вогонь, рятувальникам знадобилась майже година.

Надзвичайникам вдалося врятувати будинок від повного згорання, однак вогонь знищив увесь дах та речі домашнього вжитку.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак сім’я спортсменки потребує матеріальної підтримки. Всіх небайдужих, хто готовий допомогти фінансово, закликають перераховувати кошти на картку Приватбанку: 5168 7573 7235 2643 (Полянська Ольга Русланівна).

Нагадаємо, торік у серпні Марія Полянська стала чемпіонкою світу із пауерліфтингу у ваговій категорії до 47 кілограм.

Фото: ДСНС

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