Столичну клініку викрили на продажі немовлят за кордон

У Києві правоохоронці викрили діяльність угруповання, яке під прикриттям програми сурогатного материнства займалося протиправним вивезенням немовлят за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Києва.

За даними слідства, до організації незаконної схеми причетні керівники однієї з столичних медичних клінік, що надає послуги у сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, які шукали в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі у програмах сурогатного материнства.

Загалом учасники оборудки отримували близько 50 000 доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 000 доларів, послуги фіктивного одруження з іноземцями – від 1000 до 1500 доларів.

24 квітня правоохоронці проводили спецоперації за адресами мешкання фігурантів, офісів, клініки та в автомобілях. Під час 11 обшуків вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, інші документи, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш-носії.

«У ході слідчих дій також були встановлені адреси квартир, де утримувалися новонароджені діти до того, як їх переміщали за кордон. Так, у квартирі хостельного типу на території Солом’янського району столиці правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей віком від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок та чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Немовлят доправили до дитячих лікарень столиці.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Наразі правоохоронці вивчають вилучені докази та перевіряють причетність близько 140 іноземців до злочинної схеми із продажу немовлят за кордон.