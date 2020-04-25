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Окупанти обстріляли Лебединське: поранений український військовий

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 25 квітня, бойовики вкотре відкривали вогонь на Донбасі. Внаслідок обстрілу в районі Лебединського поранення отримав український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів у районі Лебединського, що на Донеччині. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Його доставили у медзаклад, де чоловіку надали необхідну допомогу.

«Такі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС кажуть, що у відповідь наші військові дали збройним формуванням Російської Федерації «гідну відсіч». Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби 24 квітня на Донбасі ворог поранив двох захисників України.

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