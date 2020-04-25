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Неповнолітній львів’янин обікрав кіоск із цигарками

Наталя Дуляба

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Поліцейські за гарячими слідами затримали 17-річного хлопця, який обікрав на вул. Городоцькій кіоск із сигаретами. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Інцидент стався сьогодні вночі, 25 квітня, орієнтовно о 01:00 год. на вул. Городоцькій. Про крадіжку патрульних повідомив очевидець. За його словами, невідомий підійшов до кіоску, розбив вітрину, викрав звідти сигарети і втік.

Отримавши опис зловмисника, правоохоронці подалися на пошуки. Незабаром вони виявили лиходія, ним виявився 17-річний хлопець. У наплічнику юнака патрульні виявили орієнтовно 50-60 пачок сигарет.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка відвезла юнака у Залізничний відділ поліції для встановлення обставин. Туди ж викликали і його маму.

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