На Львівщині прогнозують заморозки і сильний вітер

У неділю, 26 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням і ранкові заморозки. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі будуть заморозки до -3°С. Вдень стовпчик термометра підніметься до 9-14 градусів тепла.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, у Львові можливі пориви до 15-24 м/с. Хмарно з проясненням, без істотних опадів.

Також 26 квітня на Львівщині – висока пожежна небезпека (4-й клас), на півночі області місцями – надзвичайна (5-й клас).

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