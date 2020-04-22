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У ЗСУ зафіксували вже 43 інфікування COVID-19

Соломія Головіна

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Станом на ранок 22 квітня в Збройних силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на COVID-19. Серед них – 4 людини одужали та 2 померли. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

 

Загалом за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1-му військовослужбоцю лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває  289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 140 осіб.

«Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома», – наголошується у інформації командування Медичних сил ЗСУ.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 21 квітня в Збройних силах України було зареєстровано 39 випадків захворювання COVID-19. Із них – 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

Нагадаємо, 16 квітня в реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні від коронавірусу помер військовий. Це вже друга смерть у Збройних силах України від COVID-19.

Загалом за останніми даними в Україні лабораторно підтвердили 6 592 випадки коронавірусної хвороби. Із них – 174 особа померла, ще 424 українці встигли одужати.

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