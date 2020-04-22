У Мостиськах п’яний водій «євроблях» протаранив автівку патрульних

На Львівщині судитимуть 22-річного юнака, який, керуючи автомобілем BMW на іноземній реєстрації, врізався у машину патрульних і поранив їх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався в понеділок вночі, 20 квітня, орієнтовно о 04:00 год. ранку у Мостиськах. Патрульні зупинили автомобіль BMW на іноземній реєстрації через порушення Правил дорожнього руху.

Під час спілкування із водієм правоохоронці запідозрили, що 22-річний мешканець Старосамбірщини перебуває напідпитку, а тому запропонували йому пройти тест на наявність алкоголю у крові. Хлопець відмовився, натомість увімкнув задню передачу та протаранив автомобіль службовців, поранивши і їх самих.

Поліцейським довелося наздоганяти порушника, аби його затримати. Чоловіку оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Також суд прийняв рішення помістити горе-водія під домашній арешт. За вчинене йому «світить» до 5 років позбавлення волі.