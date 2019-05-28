Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка та повернув громадянство екс-очільнику Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі. Відповідний указ розміщений на сайті президента.

«Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України», – йдеться в указі.

Також у документі зазначається, що своїм указом Зеленський також дозволяє прийняти в громадянство України осіб, що становлять державний інтерес для країни.

Фото: UA.News