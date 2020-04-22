ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Старосамбірщини постраждав під час пожежі у власному будинку

Наталя Дуляба

|

56-річний мешканець села Терло Старосамбірського району отруївся продуктами горіння під час пожежі у власному будинку. На те, аби погасити вогонь, рятувальникам знадобились майже дві години. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа виникла у вівторок, 21 квітня, орієнтовно о 06:00 год. ранку у невеликому дерев’яному житловому будинку площею 20 м кв.

На місце події негайно виїхали виїхали рятувальники, втім у момент, коли вони прибули, вогонь уже повністю охопив дах будівлі.

Внаслідок займання продуктами горіння отруївся 56-річний власник будинку. Його госпіталізували в Старосамбірську центральну райлікарню.

На те, щоб повністю загасити пожежу, надзвичайники витратили майже дві години. Вони змогли врятувати будівлю від повного знищення, однак вогонь встиг знищити дах і перекриття.

Наразі причина виникнення займання встановлюється.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у Fest Republic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерн...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...