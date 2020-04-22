Мешканець Старосамбірщини постраждав під час пожежі у власному будинку

56-річний мешканець села Терло Старосамбірського району отруївся продуктами горіння під час пожежі у власному будинку. На те, аби погасити вогонь, рятувальникам знадобились майже дві години. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у вівторок, 21 квітня, орієнтовно о 06:00 год. ранку у невеликому дерев’яному житловому будинку площею 20 м кв.

На місце події негайно виїхали виїхали рятувальники, втім у момент, коли вони прибули, вогонь уже повністю охопив дах будівлі.

Внаслідок займання продуктами горіння отруївся 56-річний власник будинку. Його госпіталізували в Старосамбірську центральну райлікарню.

На те, щоб повністю загасити пожежу, надзвичайники витратили майже дві години. Вони змогли врятувати будівлю від повного знищення, однак вогонь встиг знищити дах і перекриття.

Наразі причина виникнення займання встановлюється.