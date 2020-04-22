Єврокомісія виділить Україні 1,2 млрд євро підтримки

Європейська комісія ухвалила рішення надати Україні 1,2 мільярда євро підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Як зазначається, кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей.

Загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, що отримає таку допомогу, – Туніс, якому ЄС надасть 600 млн євро.

Також в ОП уточнили, що пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов.

Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.

Львівський портал повідомляв, що станом на 22 квітня в Україні захворіли 6 тисяч 592 людини. Із них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. Загалом одужали 424 людини.