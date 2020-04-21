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Українські полярники прибули до станцію «Академік Вернадський»

Вероніка Рой

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У вівторок, 21 квітня, учасники 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) дісталися станції «Академік Вернадський». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

«На «Вернадському» їх із нетерпінням чекали колеги з 24-ї експедиції, які відзимували там уже більше року, а також сезонний загін науковців, що перебуває в Антарктиді кілька місяців. Бо через ситуацію в світі з коронавірусом та карантином у 25-ї експедиції була, мабуть, найтриваліша та найскладніша подорож до Антарктиди», – зазначив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Він нагадав, що через карантинні обмеження команда не змогла з першого разу дістатися Антарктиди та змушена була повернутися до Києва. Лише завдяки скоординованій роботі багатьох українських відомств і дипломатичних установ 25-ту УАЕ вдалося доправити до Чилі наприкінці березня. Там вони пройшли двотижневу обсервацію та 14 квітня нарешті вирушили на станцію «Академік Вернадський».

«Для кожної команди головним випробуванням на шляху до Антарктиди є прохід штормової протоки Дрейка, яка є однією з «найскаженіших» у світі. Однак до нас протока була досить спокійною та привітною, ми навіть жартували, що можна перейменувати її в Дрейк lake – озеро Дрейка. Мабуть, це був подарунок долі за нашу непросту попередню частину мандрівки», – поділився враженнями Ігор Дейнека, лікар 25-ї УАЕ.

Наразі на станції складні погодні умови: дуже вітряно та сніжно. Головним завданням полярників протягом наступних кількох днів є розвантаження кораблю. У Чилі на нього погрузили приблизно 6 фур запасів продуктів, приладів та пального. Однак, за словами самих учасників експедиції, попри погану погоду, вони мають чудовий, святковий настрій, з яким працювати набагато простіше.

Після розвантаження судна команда 24-ї УАЕ передасть станцію 25-й експедиції та розпочне довгоочікувану подорож додому.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав про львівського полярника Ігоря Дикого. Детальніше про нього читайте у матеріалі «Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду».

Фото: МОН

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