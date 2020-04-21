У Великій Британії потенційну вакцину від коронавірусу почали тестувати на людях

У Великій Британії, в Оксфордському університеті, з 23 квітня починаються випробування потенційної вакцини від коронавірусу на людях. Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Метт Генкок, повідомляє Громадське із посиланням на Independent.

За словами міністра, оксфордській команді надали 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 24 млн доларів) для фінансування їхніх клінічних випробувань, а ще 22,5 мільйона фунтів стерлінгів підуть на дослідників з Імперського коледжу в Лондоні.

Професорка оксфордської вакцинології Сара Гілберт заявила, що вакцина, яка розробляється її командою, може бути готова до застосування вже у вересні.

«Команда прискорила цей процес випробувань, працюючи з регулятором MHRA (Агентство з регулювання лікарських засобів та охорони здоров’я), вони були блискучими», — уточнив глава МОЗ.

Як відомо, на сьогодні вакцини від COVID-19 немає. Втім професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка очолює групу вчених, що розробляє вакцину від коронавірусу, раніше заявляла про можливість створення вакцини від COVID-19 вже у вересні 2020 року. На це вона дає 80-відсоткову ймовірність.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв один мільйон доларів українським академікам за розробку вакцини від коронавірусної інфекції.