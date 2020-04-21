У Львові загорілась автостоянка

У понеділок, 20 квітня, загорілась стоянка на вулиці Патона у Львові. Вогонь пошкодив три автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 18:19 год. рятувальникам повідомили про пожежу у Львові на вулиці Патона. Загорівся сухостій на площі 100 кв м, а згодом вогонь перекинувся на автостоянку.

Вогонь пошкодив автомобілі Ford Transit, Ford Mondeo та Hyndai I30. Натомість вогнебоцям вдалось врятувати три авто.

Пожежу повністю загасили о 18:39 год. До ліквідації займання залучили вісім пожежників та дві одиниці техніка.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі фахівці встановлюють обставини та причини займання.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.