На Вірменській відремонтували старовинну браму

У Львові відновили дерев’яну браму у будинку на вулиці Вірменській, 22. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як відомо, вхідну браму відреставрували, в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%).

Загальна вартість реставрації брами на вул. Вірменська, 22 — 43,550 тис. грн, із них фінансова частка міста — 30,485 тис. грн, а частка мешканців — 13,065 тис. грн.

«Дякуємо майстру-реставратору Олександру Савчуку за якісну роботу! Це вже не перша брама, яка була відновлена Олександром», — повідомили в ЛКП «Бюро спадщини».

Також у Львові діють програми співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста і реставрації балконів.