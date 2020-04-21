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На пошті виявили бандеролі із розукомплектованою зброєю

Андрій Котенський

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Галицькі митники у пункті поштового обміну виявили частини до зброї, які пересилали у посилках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

За даними відомства, в одному із пунктів міжнародного поштового обміну, в зоні діяльності Галицької митниці затримано посилки з деталями до зброї. Їх надсилали з-за кордону на адреси приватних осіб в Україні.

Частини зброї було виявлено у трьох поштових відправленнях. У деклараціях було зазначено, що переміщують спортивні сумки. Однак насправді це були сумки для носіння зброї, в яких містились частини до вогнепальної зброї – загалом дев’ять предметів. Їх було виявлено з допомогою технічних засобів митного контролю. Частини до зброї вилучено.

Загалом  з початку цього року працівники Галицької митниці скерували до правоохоронних органів 15 повідомлень, що стосувались незаконного переміщення зброї. З незаконного обігу вилучено сім частин вогнепальної нарізної зброї, 37 одиниць холодної зброї  та понад 1300 набоїв.

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