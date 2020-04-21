На Львівщині батько пострілом в голову вбив колишнього співмешканця доньки

У центрі курортної Східниці пострілом в голову із рушниці вбили 33-річного чоловіка. Чоловік, причетний до скоєння злочину затриманий. Про це Львівському порталу повідомили у віідділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, інформація про вбивство людини на вулиці Шевченка у Східниці надійшла 21 квітня, о 18.45.

На місці події правоохоронці виявили тіло 33-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями голови.

«Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 51-річний житель Східниці. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший вистрелив у молодшого з мисливської рушниці, влучивши йому у голову. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейські також вилучили та скерують на експертне дослідження знаряддя вбивства – мисливську рушницю.

За даними Zaxid.net, батько з рушниці застрелив колишнього співмешканця своєї доньки. Вбивство сталося посеред вулиці недалеко від бювету мінеральної води.