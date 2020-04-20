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У зоні ООС загинув випускник Львівської академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

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У понеділок, 20 квітня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув лейтенант Андрій Шинкарук. Про це на сторінці у Facebook повідомив єпископ УГКЦ Степан Сус, передає Львівський портал.

 

Сьогодні бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє українських бійців отримали поранення, ще один – загинув.

Загиблим виявився лейтенант Андрій Шинкарук, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного.

«Сьогодні на сході України від рук ворогів загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного», – написав Степан Сус.

#наш Спочивай з Богом, Андрій! Сьогодні на сході України від рук ворогів, які нічого не шанують, навіть свято…

Gepostet von Stepan Sus am Montag, 20. April 2020

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