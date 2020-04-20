На Донбасі загинув український військовий

Впродовж 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє українських бійців отримали поранення, ще один – загинув. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу населеного пункту Південне, Новоолександрівки та біля Мар’їнки. Бойовики стріляли зі снайперів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу. Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям», – йдеться в повідомлені.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною, режиму «тиша» дотримуються.