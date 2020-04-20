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Смертельна ДТП у Рясному. Водію, який врізався в електроопору, повідомили про підозру

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські повідомили про підозру 33-річному водію «Ауді», причетному до смертельної ДТП на вулиці Брюховецькій, яке сталося 18 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді А6», 33-річний львів’янин, не впорався з керуванням – автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з опорою лінії електропередач.

Внаслідок зіткнення один із пасажирів автомобіля, 41-річний житель Львова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Ще двоє пасажирів віком 30 та 33 роки, а також водій автомобіля з травмами були доставлені у лікарню.

Водію повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

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