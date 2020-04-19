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У Стрию під час пожежі у господарській будівлі загинула людина

Вероніка Рой

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У неділю вночі, 19 квітня, у місті Стрий виникла пожежа у дерев’яній господарській будівлі, в результаті якої загинула людина. Про Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Інформація про пожежу в м. Стрий на вул. Успенській до рятувальників надійшла о 02:12. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся будівля вже була охоплена вогнем.

Під час гасіння пожежі в будівлі було виявлено тіло загиблої людини. Її особа наразі встановлюється. О 02:25 вогнеборці локалізували пожежу та о 02:37 повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено будівлю повністю. До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС

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