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Із понад 2 тисяч апаратів ШВЛ у лікарнях зараз задіяні лише 175, – МОЗ

Соломія Головіна

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На сьогодні у 243 лікарнях першої хвилі, які визначили для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, є 2071 апарат штучної вентиляції легень. Наразі з них задіяні лише 175 апаратів, тобто трохи більш як 8%. Про це повідомляє Громадське.

 

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня.

Він додав, що усе лікування, яке хворі на COVID-19 отримують у стаціонарних умовах, безкоштовне, зокрема й підключення до апарату штучної вентиляції легень.

Як відомо, станом на ранок 19 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

У Львівській області у 245 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 10 осіб померли, 19 пацієнтів одужали. При цьому у Львівській ОДА запевняють, що станом на 19 квітня пацієнтів на апараті ШВЛ немає.

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