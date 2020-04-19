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Як українські військові святкують Великдень в окопах на Донбасі

Соломія Головіна

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Пресцентр Операції об’єднаних сил опублікував фотографії українських військових, які в окопах на передовій святкують Великдень.

 

Так, українські воїни спільно з усією країною нині куштують традиційні паски, писанки, крашанки та інші святкові смаколики.

«Великодній ранок наші захисники зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби. Десятки капеланів разом з віруючими військовослужбовцями вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни, за здоров’я і благополуччя усього українського народу», – зазначає пресцентр ООС у Facebook.

Як повідомляв Львівський портал, 18 квітня на Донбасі російські бойовики поранили трьох українських військових.

Фото: Facebook/ООС

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