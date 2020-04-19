Перед Великоднем ворог поранив трьох українських захисників

У суботу, 18 квітня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил російські бойовики поранили трьох українських військових. Про це інформує штаб ООС.

Як повідомляється, збройні формування Російської Федерації вчора здійснили п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У штабі ООС зазначають, що українські військові впевнено відкривали вогонь у відповідь, наполегливо і ефективно, змушуючи противника до дотримання режиму «Тиша».

Свою активність противник учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», де зафіксовано чотири обстріли. Внаслідок ворожих обстрілів вчора троє наших героїв зазнали поранень.

«Агресивна та злочинна поведінка російських окупантів викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну й невідворотну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня наші підрозділи поранили щонайменше одного російського найманця», – інформують у штабі ООС.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.