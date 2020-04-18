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Великдень вдома: перелік онлайн-трансляцій святкових богослужінь

Вероніка Рой

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У неділю, 19 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цьогоріч через карантин вірян просять відзначати світле свято Господнього Воскресіння вдома і не приходити до храму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цьогоріч вірян закликають зустріти свято Господнього Воскресіння вдома через карантин, тому публікуємо посилання на онлайн-трансляції молінь.

Архикатедральний Собор Святого Юра, УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

18 квітня – Велика Субота:

9:00 – Архиєрейська Вечірня з Літургією св. Василія Великого

12:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи

18:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи для парафіян, котрі залишаються вдома. (онлайн на фб-сторінці Собору)

19 квітня – неділя Пасхи Господньої:

7:00 – Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Літургія .

16:00 – Пасхальна Вечірня.

Онлайн-трансляція – за посиланням та на Facebook Архикатедрального собору св. Юра

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

18 квітня – Велика Субота:

9:00 – Архиєрейська Вечірня з Літургією свт. Василія Великого.

11:00 – освячення пасок.

23:00 – читання діянь святих апостолів.

19 квітня – неділя Пасхи Господньої:

00:00 – Пасхальна Утреня, Ариєрейським чином.

1:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.

7:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.

9:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.

18:00 – Велика Вечірня, Архиєрейським чином.

Трансляція – за посиланням та на Facebook Свято-Покровського Собору.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

18 квітня – Велика Субота:

8:00 – Св. Літургія.

14:00 – Початок освячення пасок. Індивідуальний підхід задля дотримання умов карантину-освячення при прибутті на подвір’я храму.

21:30 – читання діянь апостолів.

23:30 – Надгоробна.

00:00 – Великодня Утреня, св. Архиєрейська Літургія.

19 квітня – неділя Пасхи Господньої.

7:00 – Літургія, опісля – освячення пасок.

9:00 – Літургія, опісля – освячення пасок.

15:00 – Великодня Утреня.

Трансляція – за посиланням та на Facebook Свято-Успенського храму.

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

18 квітня – Велика субота:

8:00 – Архиєрейська Літургія свт. Василія Великого (транслюватимуть онлайн).

12:00 – Освячення пасок (закінчується о 23:00).

23:15 – Полунощниця, Архиєрейським чином.

19 квітня – світле Воскресіння Христове:

00:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня, Архиєрейським чином (транслюватимуть онлайн).

02:00 – Архиєрейська Літургія.

17:00–  Пасхальні вечірня і утреня.

Пряма трансляція із Свято-Георгіївського Собору.

Також Великодні богослужіння різних церков транслюватимуть і українські телеканали. Згідно із графіком:

  • на телеканалах «ICTV» та «UA:Першому» 19 квітня з 7:30 до 11:00 транслюватимуть богослужіння Української греко-католицької церкви;
  • на телеканалах «1+1» та «UA Першому» у ніч з 18 на 19 квітня з 23:30 до 3:00 показуватимуть богослужіння Православної церкви України;
  • телеканали «Інтер» та «Україна» з 23:00 18 квітня до 3:00 ночі 19-го квітня покажуть богослужіння УПЦ МП покажуть.

Раніше Львівський портал публікував перелік храмів Львова, які ведуть онлайн-трансляції своїх богослужінь. Детальніше – ТУТ.

Зазначимо, що у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Однак якщо хтось захоче прийти до церкви, то потрапити всередину він не зможе, натомість доведеться стояти на вулиці і при цьому дотримуватись відстані 2 м одне від одного. За цим, а також за тим, аби біля храмів не було масового скупчення людей, стежитиме поліція. Всі деталі щодо того, як Україна святкуватиме Великдень в умовах карантину, читайте за цим посиланням.

 

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