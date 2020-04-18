Великдень вдома: перелік онлайн-трансляцій святкових богослужінь

У неділю, 19 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цьогоріч через карантин вірян просять відзначати світле свято Господнього Воскресіння вдома і не приходити до храму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Цьогоріч вірян закликають зустріти свято Господнього Воскресіння вдома через карантин, тому публікуємо посилання на онлайн-трансляції молінь.
Архикатедральний Собор Святого Юра, УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
18 квітня – Велика Субота:
9:00 – Архиєрейська Вечірня з Літургією св. Василія Великого
12:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи
18:00 – Чин благословення пасок та іншої поживи для парафіян, котрі залишаються вдома. (онлайн на фб-сторінці Собору)
19 квітня – неділя Пасхи Господньої:
7:00 – Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Літургія .
16:00 – Пасхальна Вечірня.
Онлайн-трансляція – за посиланням та на Facebook Архикатедрального собору св. Юра
Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)
18 квітня – Велика Субота:
9:00 – Архиєрейська Вечірня з Літургією свт. Василія Великого.
11:00 – освячення пасок.
23:00 – читання діянь святих апостолів.
19 квітня – неділя Пасхи Господньої:
00:00 – Пасхальна Утреня, Ариєрейським чином.
1:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.
7:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.
9:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого.
18:00 – Велика Вечірня, Архиєрейським чином.
Трансляція – за посиланням та на Facebook Свято-Покровського Собору.
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)
18 квітня – Велика Субота:
8:00 – Св. Літургія.
14:00 – Початок освячення пасок. Індивідуальний підхід задля дотримання умов карантину-освячення при прибутті на подвір’я храму.
21:30 – читання діянь апостолів.
23:30 – Надгоробна.
00:00 – Великодня Утреня, св. Архиєрейська Літургія.
19 квітня – неділя Пасхи Господньої.
7:00 – Літургія, опісля – освячення пасок.
9:00 – Літургія, опісля – освячення пасок.
15:00 – Великодня Утреня.
Трансляція – за посиланням та на Facebook Свято-Успенського храму.
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
18 квітня – Велика субота:
8:00 – Архиєрейська Літургія свт. Василія Великого (транслюватимуть онлайн).
12:00 – Освячення пасок (закінчується о 23:00).
23:15 – Полунощниця, Архиєрейським чином.
19 квітня – світле Воскресіння Христове:
00:00 – Хресний хід. Пасхальна утреня, Архиєрейським чином (транслюватимуть онлайн).
02:00 – Архиєрейська Літургія.
17:00– Пасхальні вечірня і утреня.
Пряма трансляція із Свято-Георгіївського Собору.
Також Великодні богослужіння різних церков транслюватимуть і українські телеканали. Згідно із графіком:
- на телеканалах «ICTV» та «UA:Першому» 19 квітня з 7:30 до 11:00 транслюватимуть богослужіння Української греко-католицької церкви;
- на телеканалах «1+1» та «UA Першому» у ніч з 18 на 19 квітня з 23:30 до 3:00 показуватимуть богослужіння Православної церкви України;
- телеканали «Інтер» та «Україна» з 23:00 18 квітня до 3:00 ночі 19-го квітня покажуть богослужіння УПЦ МП покажуть.
Раніше Львівський портал публікував перелік храмів Львова, які ведуть онлайн-трансляції своїх богослужінь. Детальніше – ТУТ.
Зазначимо, що у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.
Однак якщо хтось захоче прийти до церкви, то потрапити всередину він не зможе, натомість доведеться стояти на вулиці і при цьому дотримуватись відстані 2 м одне від одного. За цим, а також за тим, аби біля храмів не було масового скупчення людей, стежитиме поліція. Всі деталі щодо того, як Україна святкуватиме Великдень в умовах карантину, читайте за цим посиланням.
Вероніка Рой