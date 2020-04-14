У світі коронавірусом захворіли вже майже 2 мільйони людей

У світі коронавірусом вже захворіли 1 925 384 людей. При цьому 119 718 померли, а 447 974 – одужали. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

США – 23,640 (+1,535)

Британія – 11,329 (+717)

Франція – 14,967 (+574)

Італія – 20,465 (+566)

Іспанія –17,756 (+547)

Бельгія – 3,903 (+303)

Німеччина – 3,194 (+172)

Іран – 4,585 (+111)

Бразилія – 1,328 (+105)

Туреччина – 1,296 (+98)

Найбільше захворіло за минулу добу:

США – 586,941 (+26,641)

Британія – 88,621 (+4,342)

Франція – 136,779 (+4,188)

Туреччина – 61,049 (+4,093)

Іспанія – 170,099 (+3,268)

Італія – 159,516 (+3,153)

Росія – 18,328 (+2,558)

Перу – 9,784 (+2,265)

Німеччина – 130,072 (+2,218)

Іран – 73,303 (+1,617)

Як повідомляв Львівський портал, станом на 13 квітня у світі на коронавірус захворіли 1 853 464 людей. При цьому померло 114 254 осіб, а одужали – 423 721.

Нагадаємо, професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка очолює групу вчених, що розробляє вакцину від коронавірусу, заявила про можливість створення вакцини від коронавірусу у вересні 2020 року.