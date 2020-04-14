У світі коронавірусом захворіли вже майже 2 мільйони людей

У світі коронавірусом вже захворіли 1 925 384 людей. При цьому 119 718 померли, а 447 974 – одужали. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:
США – 23,640 (+1,535)
Британія – 11,329 (+717)
Франція – 14,967 (+574)
Італія – 20,465 (+566)
Іспанія –17,756 (+547)
Бельгія – 3,903 (+303)
Німеччина – 3,194 (+172)
Іран – 4,585 (+111)
Бразилія – 1,328 (+105)
Туреччина – 1,296 (+98)
Найбільше захворіло за минулу добу:
США – 586,941 (+26,641)
Британія – 88,621 (+4,342)
Франція – 136,779 (+4,188)
Туреччина – 61,049 (+4,093)
Іспанія – 170,099 (+3,268)
Італія – 159,516 (+3,153)
Росія – 18,328 (+2,558)
Перу – 9,784 (+2,265)
Німеччина – 130,072 (+2,218)
Іран – 73,303 (+1,617)
Як повідомляв Львівський портал, станом на 13 квітня у світі на коронавірус захворіли 1 853 464 людей. При цьому померло 114 254 осіб, а одужали – 423 721.
Нагадаємо, професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка очолює групу вчених, що розробляє вакцину від коронавірусу, заявила про можливість створення вакцини від коронавірусу у вересні 2020 року.
Соломія Головіна