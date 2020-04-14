У Львові на коронавірус перевірять ще близько 300 священнослужителів

Понад 200 священників різних християнських конфесій міста уже пройшли експрес-тестування на коронавірус. В усіх – результат негативний. Загалом тестуванням планують охопити близько 500 отців, які служать на території міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні, 14 квітня, тести зробили отець Юстин Бойко, синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ, та 6 отців з монастиря на вулиці Лисенка. А також тест зробив Євген Бойко, директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР. В усіх – результат негативний.

«Чому сьогодні ми прийшли і зробили цей тест, зокрема, я, як священник, і роблю це публічно? Тому що урядовці, медики, священники є на передовій цього фронту боротьби з пандемією, адже ми контактуємо з багатьма людьми, яким ми допомагаємо, люди до нас приходять різні. Коли ми хочемо подбати про здоров`я наших вірних, ми самі повинні бути здорові. Я хочу показати приклад усім священникам, монахам та монахиням, що, в першу чергу, нам слід пильнувати своє здоров`я, щоб не наражати здоров`я інших і допомогти іншим одужати. Ми маємо таку можливість завдяки мерії, різним благодійним організаціям і можемо ці тести пройти», – розповів отець Юстин Бойко.

Нагадаємо, днями коронавірусну інфекцію виявили у священника з Червонограда. Храм, у якому він служить, продезінфікували і закрили. А всіх людей, які контактували з отцем, просять самоізолюватись і при прояві симптомів негайно звертатись до сімейного лікаря.

Як писав Львівський портал, у Києво-Печерській лаврі виявили більше 90 хворих на коронавірус. Через це святиню закрили на карантин.

Також від коронавірусу помер 40-річний монах із Почаївської лаври.

Додамо, що на Великодні свята українців закликають залишатися вдома, аби уникнути розповсюдження коронавірусу. Детальніше про те, як Україна відзначатиме найбільше християнське свято, читайте у матеріалі Львівського порталу «Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?».