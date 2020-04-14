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Чоловік, який хотів відкупитися від адмінвідповідальності, сплатить 8,5 тисяч штрафу

Соломія Головіна

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Жителя Сколівщини, який пропонував поліцейським хабара за непритягнення його до відповідальності, засудили до 8,5 тисяч штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як зазначається, 20 березня 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на лінію «102» та повідомив про обставини, які надалі не підтвердились.

«З метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), намагався «вирішити питання» та надав двом працівникам Сколівського відділу поліції неправомірну вигоду», – зазначили у обласній прокуратурі.

Такі дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Стрийською місцевою прокуратурою доведено у суді вину зловмисника. Так, вироком Сколівського районного суду 6 квітня фігуранта визнано винним та засуджено до покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8,5 тис. грн.

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