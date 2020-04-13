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На Львівщині прогнозують заморозки і сильний вітер

Наталя Дуляба

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У вівторок, 14 квітня, у Львові та області різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують заморозки, дощ із мокрим снігом та сильні пориви вітру. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Мешканців Львівщини попереджають про погіршення погоди у зв’язку із проходженням холодного атмосферного фронту та вторгненням холодної арктичної повітряної маси з північного заходу.

Відтак вночі та вранці 14 квітня синоптики прогнозують заморозки 0 – 3°. Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +8°С. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Вночі та вранці падатиме дощ і мокрий сніг, подекуди пройдуть значні опади. Вдень на території області місцями невеликий мокрий сніг, у горах утвориться тимчасовий сніговий покрив. На дорогах вранці буде ожеледиця.

Жителів Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки і не виходити без нагальної потреби з дому.

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