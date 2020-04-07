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В Італії від коронавірусу померла майже сотня лікарів

Андрій Котенський

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В Італії кількість померлих від коронавірусу серед лікарів наближається до сотні. Такими є дані італійської федерації лікарів FNOMCEO, повідомляє Європейська правда.

 

У вівторок стало відомо про смерть ще п’ятьох медиків. Таки чином загальна кількість жертв зросла до 94.

Крім того, Національна федерація медичних сестер Італії оприлюднила дані про хворих та загиблих співробітників. Від початку епідемії 6 549 медсестер заразились і 26 померли.

Нагадаємо, що 3 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. До Італії на допомогу в складі делегації МОЗ вирушили троє львівських лікарів.

У суботу ввечері, 4 квітня, в Неополі італійці піснями Руслани дякували українським лікарям, котрі приїхали допомогти боротися з пандемією коронавірусу.

Також ми інформували, що коронавірус підтвердили у двох львівських медиків.

У понеділок в Італії зафіксували рекордно низьку кількість нових хворих на коронавірус за добу.

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