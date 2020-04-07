У Франківському районі Львова висадять 60 нових дерев

У Франківському районі Львова заплановано висадити 60 нових дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі у цьому районі викорчовують пні та висаджувати на їх місці нові дерева

«Роботи в старій частині міста мають свою специфіку – іноді, щоб викорчувати пень та посадити нове дерево необхідно розібрати частину тротуару. Зокрема, таким чином висадили каштан на вул. Котляревського, 22. Загалом в районі заплановано висадити понад 60 саджанців на вул. Генерала Чупринки, Княгині Ольги та Стрийській», – розповідають у Франківській райадміністрації.

Зазначимо, цьогоріч у департаменті містобудування ЛМР нововведення – закупівлю саджанців стандартизували. Мова про конкретні вимоги до саджанців, технології та методики правильного догляду за рослинами. Все разом впливає на приживання рослин на новому місці після висадження. Віднині міська рада закуповуватиме саджанці однакової відмінної якості, із належно сформованою кореневою системою, без ознак будь-яких хвороб, стандартизованого обхвату стовбуру та висоти.

Фото: ЛМР