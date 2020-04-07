Аеропорт «Львів» запустив міжнародні вантажні авіаперевезення

Аеропорт «Львів» та авіакомпанія «Елерон» запустили програму міжнародних вантажних авіаперевезень. Перший літак з вантажем «Укрпошти» вирушив за маршрутом Львів – Рига – Львів 3 квітня. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що у 2019 році вантажні перевезення здійснювалися за маршрутом Київ – Львів – Київ та Львів – Дніпро – Львів.

«Світова криза у пасажирському авіасполученні, спричинена пандемією коронавірусу, стала поштовхом для розширення програми вантажних перевезень. В умовах карантинних обмежень економіка країни має працювати. Вдячний команді аеропорту «Львів» та керівнику Тетяні Романовській за роботу, яка дозволяє підприємству працювати під час карантинних обмежень», – заявив Владислав Криклій.

Через аеропорт «Львів» мережа регулярних вантажних перевезень пролягатиме до Східної і Північної Європи, країн Кавказу, Середньої Азії та Азії. Зокрема, передбачаються рейси до Польщі, Чехії, Фінляндії, Бельгії, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлю, Азербайджану тощо.

Також авіакомпанія «Елерон» планує забезпечити вантажні авіаперевезення через хаб в аеропорту «Львів» не тільки у міжнародному, а й у внутрішньому сполученні.

Після закінчення карантину розпочнеться програма регулярних щоденних вантажних польотів зі Львова та Києва до Дніпра, Одеси.

Авіакомпанія планує вантажообіг через аеропорт «Львів» на внутрішніх та міжнародних лініях в обсязі 3 256 тонн на місяць, або 39 072 тонни вантажу на рік в період з 2020 до 2021 року.

Фото: Telegram-канал Владислава Криклія