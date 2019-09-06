Аеропорт «Львів» почав здійснювати вантажні перевезення

Наприкінці серпня ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького розпочав виконання вантажних перевезень, які в перспективі мають стати регулярними. Про це йдеться на сторінці у Facebook аеропорту.

Партнером аеропорту «Львів» у вантажних перевезеннях стала авіакомпанія «Елерон» та «Нова пошта».

«Зараз час доставки займає трохи більше години. Перевезення поки відбуваються у тестовому режимі, але вже стартові рейси показали, що послуга має майбутнє і буде користуватися попитом. Перші рейси відбувся за маршрутом Київ-Львів-Київ, а 4 та 5 вересня були здійснені польоти у напрямку Львів-Дніпро-Львів», – йдеться у повідомленні.

Також планується сполучення з іншими містами-мільйонниками України, зокрема Одесою і Харковом. Також в планах поширити послугу на інші міста Східної і Західної України з гарантованою доставкою на наступний день.

Перевезення здійснюються літаком Ан-26 з реєстраційним номером UR-CSK української транспортної авіакомпанії «Елерон». Це повітряне судно стало відомим завдяки лівреї, яку воно отримало під час зйомок в голлівудському блокбастері «Нестримні» (The Expendables) зі Сильвестром Сталлоне та плеядою інших зірок в головних ролях.

Фото: аеропорт “Львів”