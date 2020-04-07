8 квітня у Львові призупиняють опалювальний сезон

Від завтра, 8 квітня, у Львові призупиняють подачу опалення до будинків. Втім при зниженні температури повітря теплопостачання буде відновлено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Натомість подача опалення до закладів охорони здоров’я буде здійснюватися. Припинення подачі теплоносія в ці установи буде на підставі листів-звернень.

«Зараз спостерігаємо суттєве підвищення температури зовнішнього повітря. Тому, з метою економії коштів для мешканців, та енергоресурсів для тепловиків, від завтра подачу опалення до будинків буде призупинено. Проте, ми будемо моніторити прогноз погоди, і при пониженні температури, теплопостачання буде відновлено», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Нагадаємо, з 2 квітня офіційно завершився опалювальний сезон для закладів освіти – до шкіл і садочків Львова.

Зазначимо, офіційно опалювальний сезон у Львові стартував 29 жовтня 2019 року.