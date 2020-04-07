66-річний львів’янин постачав у магазини фальсифіковану горілку

Правоохоронці викрили незаконний продаж фальсифікованої горілки на території Старосамбірського та Мостиського районів. «Бізнесменом»-постачальником виявився 66-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 66-річний львів’янин придбав більше 2000 пляшок фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного збору і перевіз їх на склад.

В подальшому чоловік передавав фальсифікат під реалізацію торгівельним закладам на території Старосамбірського та Мостиського районів.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили зі складу у Львові більше 700 пляшок фальсифікованої горілки відомих торгівельних марок національних виробників, готової до транспортування та реалізації.

Під час експертного дослідження було встановлено, що вилучена продукція є «спиртово-водною сумішшю», а не горілкою.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, нещодавно на одному з відомих у Львові горілчаних заводів виявили масштабну партію фальсифікату.