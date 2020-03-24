На горілчаному заводі у Львові виявили масштабну партію фальсифікату

У понеділок, 23 березня, правоохоронці у Львові викрили схему із виробництва та реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Зокрема, прокурори та працівники СБУ Львівщини провели 25 одночасних обшуків, під час яких виявили та вилучили близько 75 тисяч пляшок фальсифікату, а також понад 2 млн грн готівки.

За версією правоохоронців, неякісний алкоголь таких брендів, як «President», «Наливайко», «За волю», «Monopoly» та інші розповсюджувались через торгових агентів для подальшого продажу у крамницях та супермаркетах без сплати акцизу.

Частина необлікованого алкоголю, виготовленої на горілчаній фірмі, зберігалась на території філії одного із приватних підприємств та у складських приміщеннях на вул. Б. Хмельницького у Львові.

Головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що мова йде про львівський горілчаний завод «Гетьман».

«Гетьман» тепер має шанс стати повноцінним платником податків, бюджету це зараз дуже потрібно», – написала Ірина Діденко.

Зазначимо, керівником «Науково-виробничого підприємства «Гетьман» є львівський бізнесмен, колишній депутат Львівської облради від Партії регіонів Олег Баляш.

В управлінні СБУ у Львівській області повідомили, що розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправного механізму. Перевіряється можлива участь в оборудці представників правоохоронних органів.

Фото: прокуратура Львівщини