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На Донбасі під час ворожих обстрілів поранили українського захисника

Соломія Головіна

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У неділю, 5 квітня, на Донбасі поранення отримав український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Як зазначають у штабі, сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Загалом протягом 5 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. При цьому у штабі наголошують, що прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили ворожі провокації.

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