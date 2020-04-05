Чоловік жбурнув жменю монет в обличчя касирці, бо йому дали решту «копійчаними» гривнями

У Полтаві 49-річний чоловік жбурнув жменю монет касирці в обличчя. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій чоловіка у супермаркеті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Полтавської області.

Зазначається, що під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили фрагмент відео, на якому зафіксовано факт вчинення правопорушення відвідувачем супермаркету, розташованого в обласному центрі.

У рамках досудового розслідування поліцейськими встановлені очевидці та постраждала жінка, а також особа, яка причетна до правопорушення. Ним виявився 49-річний мешканець міста Полтава. Під час спілкування з поліцейськими фігурант надав свідчення та визнав свою провину.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловіка, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або до п’яти років обмеження волі.

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Фото: ГУ НП у Полтавській області