За добу у США та Франції від коронавірусу померло майже 2500 людей

Станом на ранок 4 квітня коронавірусом інфікувалося вже 1 118 221 людей, померло – 59 220 осіб, а одужало – 229 157 пацієнтів. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових померлих за минулу добу зафіксовано:

1.США – 7,392 (+1,321)

2.Франція – 6,507 (+1,120)

3.Іспанія – 11,198 (+850)

4.Італія – 14,681 (+766)

5.Британія – 3,605 (+684)

6.Німеччина – 1,275 (+168)

7.Нідерланди – 1,487 (+148)

8.Іран – 3,294 (+134)

9.Бельгія – 1,143 (+132)

10.Туреччина – 425 (+69)

Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

1.США – 277,161 (+32,284)

2.Франція – 82,165 (+23,060)

3.Іспанія – 119,199 (+7,134)

4.Німеччина – 91,159 (+6,365)

5.Італія – 119,827 (+4,585)

6.Британія – 38,168 (+4,450)

7.Туреччина – 20,921 (+2,786)

8.Іран – 53,183 (+2,715)

9.Бельгія – 16,770 (+1,422)

10.Бразилія – 9,194 (+1,150)

Як відомо, в Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.