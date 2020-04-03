Область спрямує конфіскований спирт на виробництво антисептиків

На Львівщині вирішили конфіскований спирт та спиртовмісні рідини, в тому числі алкоголь, скерувати на виробництво антисептиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Власне, цю можливість обговорювали 3 квітня голова Львівської ОДА Максим Козицький з представниками Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Управління Служби безпеки України у Львівській області.

«Сьогодні, ризики розповсюдження коронавірусу залишаються високими як на глобальному, так і регіональному рівнях. І дуже важливо, щоб дезінфікуючими засобами в достатній кількості були забезпечені, в першу чергу потреби медичної системи, а також кожного мешканця області. Окрім правильного використання конфіскованих товарів, не менш важливим є контроль підприємств, які виробляють етиловий спирт», – зазначив очільник області.

Максим Козицький також відзначив актину позицію Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у реалізації заходів з протидії поширення коронавірусу.

«Розуміючи безпрецедентні заходи, спричинені надзвичайною ситуацією в регіоні, вважаємо за свій професійний і моральний обов’язок долучитися до процесу здійснення превентивних заходів у боротьбі з вірусом. За одним із виконавчих впроваджень нам передано близько 20 тисяч літрів спиртомістких речовин. Ми виступаємо з ініціативою переробки даних продуктів для виробництва дезінфекторів замість утилізації їх в порядку знищення», – зазначив начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрій Добош.

Нагадаємо, що уряд заборонив експорт етилового спирту з території України. Відповідне рішення прийняте на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 23 березня. Заборона на експорт спирту етилового або інших дистилятів, крім біоетанолу та напоїв одержаних шляхом перегонки, діятиме до 1 червня.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що у Винниках Львівської області відбулася наймасштабніша в історії України публічна утилізація алкогольних напоїв: знищено понад 37 тисяч пляшок алкоголю.