Айтішниця збудує 4-поверхівку на Стрийській

Львів’янка Галина Бистрова збудує на вул. Стрийській, 288 житловий чотириповерховий будинок. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 3 квітня, видав виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Житловий багатоквартирний будинок Галина Бистрова зведе на вул. Стрийській, 288 відразу біля існуючого гаражного кооперативу. Відразу по сусідству також знаходитиметься торгово-офісний центр, будівництво якого мерія погодила 27 березня.

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Нове житло будуватимуть на земельній ділянці площею 0,1 га, яка належить до зони Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до зонінгу Франківського району.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянку на 50%, а також встановив, що висота будівлі не повинна перевищувати 15,1 м.

Як видно із візуалізації, майбутній житловий будинок матиме 4 поверхи. Також біля нього облаштують автостоянку, територію якої мають замостити екобруківкою.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Галина Бистрова є фізичною особою-підприємцем і займається комп’ютерним програмуванням. Протягом 2018-2019 років на держзакупівлях вона заробила більше 740 000 грн.

Послугами ФОП Галини Бистрової користувались Львівська опера, управління Держказначейської служби у Львівській області, Держгеокадастр Львівщини, ЛНУ ім. Івана Франка і львівські школи №67 та №54.