Українці заборгували за комуналку 32 мільярди гривень

З початку 2020 року в Україні зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги. Станом на 1 березня заборгованість становить 32,69 млрд гривень. Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на дані Державної служби статистики.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, загроза поширення коронавірусної хвороби внесла суттєві корективи в життя країни та громадян і цей плив вже відчувається у всіх сферах, зокрема, у ЖКГ

«Уряд запровадив ряд першочергових кроків та заходів на підтримку населення під час карантину, серед яких – визначення на законодавчому рівні забезпечення безперервного надання комунальних послуг, а також заборона у період карантину та протягом 30 днів після його закінчення нараховувати та стягувати штрафи та пені за несвоєчасну сплату. Проте Мінрегіон звертає увагу на те, що це не означає повне скасування оплати за комунальні послуги. Складним для країни був минулий місяць, люди почали заощаджувати; очікуємо на дані за березень. Для забезпечення стабільного функціонування підприємств – сфери ЖКГ маємо чітко розуміти тенденції по сплаті за послуги та упередити можливі ускладнення», – зазначив Олексій Чернишов.

Найменшу заборгованість за ЖКП зафіксовано в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. При цьому, найбільшу заборгованість мають місто Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

Олександр Чернишов додав, що загалом цього року ситуація має й позитивні ознаки щодо сплати комунальних послуг. Так, якщо порівнювати дані з показниками аналогічних періодів 2018-го та 2019 років, рівень оплати за комунальні послуги в Україні підвищився до 84,1% проти 75,6% та 72,2% відповідно.

Нагадаємо, на час коронавірусного карантину в Україні громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги.

Натомість у міськраді Львова повідомили, що рівень оплати львів’ян за комунальні послуги становить лише 56%. Через те, що відсоток розрахунків дуже низький, мерія закликала містян проявити активність і оплатити за тепло, воду, квартпату, бо від цього залежить комфорт у помешканнях та життєдіяльність міста.