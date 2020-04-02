У Львові збирають кошти на створення пересувної кухні для потребуючих

Мальтійська служба допомоги оголосила збір коштів на створення у Львові мобільної кухні, за допомогою якої можна було б доставляти продукти до дверей потребуючих. На двомісячне існування такої кухні потрібно 200 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в благодійній організації.

Мальтійці Львова щодня годують близько 150 літніх людей та осіб, що опинились у складних життєвих обставинах. Однак через коронавірусний карантин благодійникам довелось зупинити діяльність кухонь у пунктах видачі їжі при церквах та розпочати доставку продуктів у пакунках. У зв’язку з цим витрати організації зросли.

Відтак Мальтійська служба допомоги розпочала збір коштів для створення адаптованої благодійної кухні. Мета цього проєкту – забезпечити постійну роботу мобільної благодійної кухні, яка доставлятиме харчі до дверей.

«Частина потребуючих осіб з огляду на стан здоров’я не покидає своїх домівок, а також цілком позбавлена будь-яких соціальних контактів. Кожні 10 днів вони отримуватимуть що пакунок із харчами. Втричі більше людей, що були клієнтами пунктів харчування, мають серйозні проблеми зі здоров’ям, є інвалідами, перебувають на межі економічного виживання. Ця група потребуючих отримуватиме у такий важкий період пакунки раз на 3 тижні», – йдеться у повідомленні.

Вартість пакунку становить 400 гривень. До нього входять базові продукти, що допоможуть забезпечити фізичне виживання найбільш незахищених бідних людей та необхідні засоби гігієни. Списки потребуючих погоджено з міським відділом соціального захисту.

Два місяці існування такої адаптованої «Благодійної кухні» для 130 осіб обійдеться у 200 тисяч гривень.

«Мальтійська служба допомоги просить небайдужих львів’ян розглянути можливість долучитися до цієї ініціативи та підтримати проєкт «мобільної» благодійної кухні. Кожна гривня Вашої допомоги зможе покращити життя когось із тих, що особливо потребують підтримки саме зараз», – закликають мальтійці.

Всіх небайдужих просять телефонувати за номером: 068 501 47 09 або писати у соцмережах.

Як писав Львівський портал, під час карантину у Львові соціальні служби також доставляють продуктові пакунки до дверей потребуючих. Всі харчі є безкоштовними.