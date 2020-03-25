Потребуючих львів’ян безкоштовно забезпечують продуктовими наборами

Соціальні служби Львова під час карантину безкоштовно забезпечують продуктовими наборами потребуючих людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За минулий тиждень працівники Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснили понад 3000 дзвінків: підопічним установи нагадували про дотримання правил карантину та, водночас, з’ясовували чи потрібна їм допомога.

У підсумку фахівцями виявлено понад 200 найбільш нужденних осіб, які потребували негайної допомоги, з яких 134 особам вже здійснено оперативну доставку. Решту потреби закриють найближчим часом.

«Хочу наголосити на тому, що у Львові працює «гаряча лінія» та пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям. На «гарячу лінію» можуть звертатися люди, які є одинокими, і не можуть самі собі купити продукти, тому що хворі або є в групі ризику. У Центрі приймають дзвінки і від волонтерів, які хочуть надати допомогу», — розповіла керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна.

Фото: ЛМР