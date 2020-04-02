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Поліція затримала чоловіка, який під час пиятики вбив львів’янина

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який під час розпивання алкогольних напоїв вбив львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Тіло чоловіка без ознак життя зі слідами насильницької смерті знайшли вранці 24 березня на вулиці Смерековій у Львові. Його виявив перехожий та повідомив про це у поліцію. Загиблий – 43-річний львів’янин, також було встановлено, що смерть настала внаслідок травм голови.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння злочину причетний 37-річний житель Львова. 23 березня близько опівночі під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, у ході якого молодший наніс старшому кілька ударів по голові, що спричинило смерть», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

 

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