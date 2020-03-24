У Львові біля спортмайданчика виявили тіло вбитого чоловіка

На вулиці Смерековій у Львові неподалік спортивного майданчика виявили тіло 43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Так, у вівторок, 24 березня, о 7:45 год. на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Смерековій у Львові неподалік спортивного майданчика виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 43-річного львів’янина, на тілі якого виявлені тілесні ушкодження, зокрема травми голови.

За фактом слідчі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців скоєння злочину, а також осіб, котрі володіють інформацією, що допоможе встановити особу та затримати зловмисника.