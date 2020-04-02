Підозрюваних у жорстокому вбивстві неповнолітніх зі Золочева посадили під варту без права внесення застави

Галицький районний суд Львова 2 квітня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави двом підозрюваним в збуті наркотиків на Золочівщині та умисному вбивстві двох неповнолітніх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За версією слідства, до умисного вбивства, яке сталось 15 березня у Золочівському районі, причетні 19 та 18-річні наркодиллери, що торгували наркотиками через Інтернет так званим способом «закладок». Лиходії до смерті побили неповнолітніх постраждалих битами, тіла спалили і закопати у лісі неподалік с.Грабово. Що стало причиною трагедії, наразі встановлює слідство.

Юнакам інкримінують ч.2 ст.307 ККУ та п.1,12 ч.12 ст.115 ККУ. За вчинене їм загрожує довічне ув’язнення.

Як відомо, у поліції розповіли подробиці звірського вбивства неповнолітніх із Золочева, детальніше читайте тут.