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НАТО затвердив новий пакет підтримки України і Грузії

Ольга Денисяка

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Міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Європейська правда».

 

«Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, в тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх», – заявив Столтенберг.

За його словами, новий пакет підтримки передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм НАТО.

«Це ще один крок, ще один елемент у дуже сильному партнерстві між НАТО та Україною», – додав він.

Напередодні зустрічі Столтенберг зазначав, що схвалений у четвер пакет буде додатковим до вже існуючих.

Львівський портал повідомляв, що нещодавно до НАТО вступила 30 держава.

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