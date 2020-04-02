Іспанія втратила ще 923 людини. Німеччина – новий епіцентр коронавірусу

Станом на ранок, 2 квітня, коронавірусом інфікувалося вже 936 170 людей, померло – 47 249 осіб, а одужало – 194 578 пацієнтів, повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

США – 5 102 (+1049) Іспанія – 9 387 (+923) Італія – 13 155 (+727) Британія – 2352 (+ 563) Франція – 4 032 (+509) Німеччина – 931 (+156) Іран – 3 036 (+138) Нідерланди – 1 173 (+134) Бельгія – 828 (+123) Туреччина – 277 (+63).

Німеччина увійшла до трійки країн у яких найшвидшими темпами поширюється вірус. Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

США – 215,003 (+26,473) Іспанія – 104,118 (+8,195) Німеччина – 77,981 (+6,173) Франція – 56,989 (+4,861) Італія – 110,574 (+4,782) Британія – 29,474 (+4,324) Іран – 47,593 (+2,988) Туреччина – 15,679 (+2,148) Бельгія – 13,964 (+1,189) Швейцарія – 17,768 (+1,163)

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 1 квітня зафіксовано 794 випадки COVID-19 та 20 смертей.