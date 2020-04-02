Іспанія втратила ще 923 людини. Німеччина – новий епіцентр коронавірусу

Станом на ранок, 2 квітня, коронавірусом інфікувалося вже 936 170 людей, померло – 47 249 осіб, а одужало – 194 578 пацієнтів, повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:
- США – 5 102 (+1049)
- Іспанія – 9 387 (+923)
- Італія – 13 155 (+727)
- Британія – 2352 (+ 563)
- Франція – 4 032 (+509)
- Німеччина – 931 (+156)
- Іран – 3 036 (+138)
- Нідерланди – 1 173 (+134)
- Бельгія – 828 (+123)
- Туреччина – 277 (+63).
Німеччина увійшла до трійки країн у яких найшвидшими темпами поширюється вірус. Найбільша кількість нових хворих зафіксована:
- США – 215,003 (+26,473)
- Іспанія – 104,118 (+8,195)
- Німеччина – 77,981 (+6,173)
- Франція – 56,989 (+4,861)
- Італія – 110,574 (+4,782)
- Британія – 29,474 (+4,324)
- Іран – 47,593 (+2,988)
- Туреччина – 15,679 (+2,148)
- Бельгія – 13,964 (+1,189)
- Швейцарія – 17,768 (+1,163)
Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 1 квітня зафіксовано 794 випадки COVID-19 та 20 смертей.
Андрій Котенський