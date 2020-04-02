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Іспанія втратила ще 923 людини. Німеччина – новий епіцентр коронавірусу

Андрій Котенський

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Станом на ранок, 2 квітня, коронавірусом інфікувалося вже 936 170 людей, померло – 47 249 осіб, а одужало – 194 578 пацієнтів, повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше померлих за минулу добу зафіксовано:

  1. США – 5 102 (+1049)
  2. Іспанія – 9 387  (+923)
  3. Італія – 13 155 (+727)
  4. Британія – 2352 (+ 563)
  5. Франція – 4 032 (+509)
  6. Німеччина – 931 (+156)
  7. Іран – 3 036 (+138)
  8. Нідерланди – 1 173 (+134)
  9. Бельгія – 828 (+123)
  10. Туреччина – 277 (+63).

Німеччина увійшла до трійки країн у яких найшвидшими темпами поширюється вірус. Найбільша кількість нових хворих зафіксована:

  1. США – 215,003 (+26,473)
  2. Іспанія – 104,118 (+8,195)
  3. Німеччина – 77,981 (+6,173)
  4. Франція – 56,989 (+4,861)
  5. Італія – 110,574 (+4,782)
  6. Британія – 29,474 (+4,324)
  7. Іран – 47,593 (+2,988)
  8. Туреччина – 15,679 (+2,148)
  9. Бельгія – 13,964 (+1,189)
  10. Швейцарія – 17,768 (+1,163)

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні станом на вечір 1 квітня зафіксовано 794 випадки COVID-19 та 20 смертей.

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